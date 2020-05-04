Малые предприниматели вышли на митинг под стены КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В центре столицы под стенами Киевской городской государственной администрации митинговали лица относительно ведения предпринимательской деятельности во время карантина. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Киеве.
"Была запланирована акция, все прошло без нарушений. Митинговали лица по поводу предпринимательской деятельности в условиях карантина", - отметили в пресс-службе.
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Напомним, в Киеве возле Кабинета министров Украины прошла акция протеста малых предпринимателей.