Маленький хлопчик з Флориди записав феєричний прогноз погоди
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Юний Карден Кортс з міста Нашвілл, США, отримав в дитячому садку завдання - зробити прогноз погоди. Відео прогнозу, оприлюднене на Youtube, лише за добу зібрало близько мільйона переглядів, а малюка тепер кличуть робити прогноз погоди на телебачення, передає УНН з посиланням на Belsat.
Дядько Кардена вирішив опублікувати на Reddit результат роботи хлопчика, за добу пост зібрав більше 3000 коментарів і майже 800 тисяч переглядів на YouTube.
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Змонтувати ролик Карденові допомагав його батько, який професійно працює з відео. Хлопчик підійшов до роботи як справжній фахівець і навіть додав у випуск погоди рекламу.