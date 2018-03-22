Маленький хлопчик з Флориди записав феєричний прогноз погоди

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Юний Карден Кортс з міста Нашвілл, США, отримав в дитячому садку завдання - зробити прогноз погоди. Відео прогнозу, оприлюднене на Youtube, лише за добу зібрало близько мільйона переглядів, а малюка тепер кличуть робити прогноз погоди на телебачення, передає УНН з посиланням на Belsat.

Дядько Кардена вирішив опублікувати на Reddit результат роботи хлопчика, за добу пост зібрав більше 3000 коментарів і майже 800 тисяч переглядів на YouTube.

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Змонтувати ролик Карденові допомагав його батько, який професійно працює з відео. Хлопчик підійшов до роботи як справжній фахівець і навіть додав у випуск погоди рекламу.

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