Маленький мальчик из Флориды записал феерический прогноз погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Юный Карден Кортс из города Нэшвилл, США, получил в детском саду задачу - сделать прогноз погоды. Видео прогноза, опубликованное на Youtube, только за сутки собрало около миллиона просмотров, а малыша теперь зовут делать прогноз погоды на телевидение, передает УНН со ссылкой на Belsat.
Дядя Кардена решил опубликовать на Reddit. Результат работы мальчика сутки пост собрал более 3000 комментариев и почти 800 тыс. просмотров на YouTube.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двое пингвинов в Антарктиде нашли камеру и записали "селф-видео"
Смонтировать ролик Кардену помогал его отец, который профессионально работает с видео. Мальчик подошел к работе как настоящий специалист и даже добавил в выпуск погоды рекламу.