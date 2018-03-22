Маленький мальчик из Флориды записал феерический прогноз погоды

Дядя Кардена решил опубликовать на Reddit. Результат работы мальчика сутки пост собрал более 3000 комментариев и почти 800 тыс. просмотров на YouTube.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двое пингвинов в Антарктиде нашли камеру и записали "селф-видео"

Смонтировать ролик Кардену помогал его отец, который профессионально работает с видео. Мальчик подошел к работе как настоящий специалист и даже добавил в выпуск погоды рекламу.