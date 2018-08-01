Малайзія знову перевірить дії диспетчерів під час зникнення Boeing в 2014 році

Міністр транспорту країни Ентоні Локе Сіеу Фук пояснив, що “в опублікованій в понеділок остаточній доповіді про зникнення літака відзначається порушення стандартних процедур”. Тому, за його словами, “негайно повинні бути вжиті заходи” (щодо винних). Разом з тим глава Мінтрансу визнав, що зараз це буде зробити складніше, в тому числі і тому, що за цей період відбулися структурні перетворення в відповідних відомствах. Міністр також сказав, що “необхідно дочекатися висновків комісії, після чого вжити заходів”.

В опублікованій доповіді, зокрема, наголошується, що однією з помилок стало те, що диспетчер не повідомив вчасно китайську владу, що з екіпажем транспортного засобу більше не вдається встановити контакт. Це ускладнило початкове своєчасне визначення його місця розташування і подальші пошуки. На наступний день після появи документа в відставку пішов глава управління цивільної авіації Ажарудін Рахман, взявши на себе відповідальність за невдачу в пошуках лайнера.

Як повідомляв УНН, нещодавно Малайзія опублікувала остаточну доповідь щодо зниклого Boeing.