Малайзия вновь проверит действия диспетчеров во время исчезновения Boeing в 2014 году

Министр транспорта страны Энтони Локе Сиеу Фук пояснил, что “в опубликованном в понедельник окончательном докладе об исчезновении самолета отмечается нарушение стандартных процедур”. Поэтому, по его словам, “незамедлительно должны предприняты меры” (в отношении виновных). Вместе с тем глава минтранса признал, что сейчас это будет сделать сложнее, в том числе и потому, что за этот период произошли структурные преобразования в соответствующих ведомствах. Министр также сказал, что “необходимо дождаться выводов комиссии, после чего предпринять меры”.

В опубликованном докладе, в частности, отмечается, что одной из ошибок стало то, что диспетчер не уведомил вовремя китайские власти, что с экипажем транспортного средства больше не удается установить контакт. Это затруднило изначальное своевременное определение его местоположения и дальнейшие поиски. На следующий день после появления документа в отставку ушел глава управления гражданской авиации Ажарудин Рахман, взяв на себя ответственность за неудачу в поисках лайнера.

Как сообщал УНН, недавно Малайзия опубликовала окончательный доклад о пропавшем Boeing.