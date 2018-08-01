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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 17691 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Малайзия вновь проверит действия диспетчеров во время исчезновения Boeing в 2014 году

Малайзия вновь проверит действия диспетчеров во время исчезновения Boeing в 2014 году

Киев  •  УНН

 • 8776 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Власти Малайзии проведут дополнительное расследование действий диспетчеров, которые дежурили в ночь на 8 марта 2014 года, когда исчез Boeing, вылетевший из столичного аэропорта в Пекин. Для этой цели будет создана специальная комиссия, пишет газета The Straits Times, передает УНН.

Министр транспорта страны Энтони Локе Сиеу Фук пояснил, что “в опубликованном в понедельник окончательном докладе об исчезновении самолета отмечается нарушение стандартных процедур”. Поэтому, по его словам, “незамедлительно должны предприняты меры” (в отношении виновных). Вместе с тем глава минтранса признал, что сейчас это будет сделать сложнее, в том числе и потому, что за этот период произошли структурные преобразования в соответствующих ведомствах. Министр также сказал, что “необходимо дождаться выводов комиссии, после чего предпринять меры”.

В опубликованном докладе, в частности, отмечается, что одной из ошибок стало то, что диспетчер не уведомил вовремя китайские власти, что с экипажем транспортного средства больше не удается установить контакт. Это затруднило изначальное своевременное определение его местоположения и дальнейшие поиски. На следующий день после появления документа в отставку ушел глава управления гражданской авиации Ажарудин Рахман, взяв на себя ответственность за неудачу в поисках лайнера.

Как сообщал УНН, недавно Малайзия опубликовала окончательный доклад о пропавшем Boeing.

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