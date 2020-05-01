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Максимум по 50: Зеленський попросив українців берегти імунітет на свята

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський попросив українців берегти імунітет на свята, тому відзначати "максимум по 50". Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.

Максимум по 50: Зеленський попросив українців берегти імунітет на свята

“Давайте сьогодні відзначати не на всі сто, берегти імунітет, тому — максимум по 50, щоб у всіх нас було 36,6. До початку пом‘якшення карантину залишилося 10 днів, будьте здорові”, - сказав Зеленський.

Нагадаємо, за рік (березень 2020-го до березня 2019 року) виробництво горілки в Україні зросло на 3,6%.

Також нагадаємо, відомий український педіатр доктор Комаровський вважає, що вино і коньяк - це противірусні "препарати", які сьогодні повинні бути у кожній "аптечці".

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