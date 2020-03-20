Максим Степанов привіз одеським медикам захисні костюми й маски для боротьби з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Екс-губернатор Одеської області Максим Степанов особисто привіз і передав ЗІЗ (засоби індивідуального захисту) лікарям одеської екстреної медичної допомоги, інфекційної, а також обласної лікарень.
“Передав 1000 захисних костюмів і 1000 масок „екстренці“, одеській інфекційній та обласній лікарням”, — написав політик у своєму блозі на Facebook.
Він звернувся до медиків зі словами подяки: “Спасибі за те, що сьогодні ми саме завдяки вам відчуваємо себе захищеними, тому що розуміємо: поки ви в строю, у цієї хвороби є гідний супротивник”.
Нагадаємо, в Україні лабораторно підтвердили 26 випадків COVID-19, з них 3 летальних.
“Я також дуже вдячний всім небайдужим людям. Андрій Ставніцер, Катерина Ножевнікова, іншим нашим волонтерам і бізнесменам. Спасибі сотням простих людей, які діляться своїми запасами масок і антисептиків. Така допомога зараз — справжня й найцінніша. Так переможемо”, — резюмував Степанов.
Два дні тому Максим Степанов передав Одеській інфекційній лікарні апарат штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Максим Степанов привез одесским медикам защитные костюмы и маски для борьбы с коронавирусом