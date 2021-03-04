Максим Степанов не виключає, що цьогоріч профілактичні щеплення почнуть робити і в аптеках
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Вже цього року в Україні профілактичні щеплення від різних хвороб можна буде зробити в аптеках. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, повідомляє УНН.
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“Ми не будемо починати з вакцини проти COVID-19, але той шлях, щоб вакцинація була в аптеках — це обов’язкова опція яку ми введемо, я думаю, що вже в цьому році. Почемо з грипу, умовно кажучи. Це обов’язково треба робити, щоб був максимально легкий доступ до вакцинації в нашій країні”, — заявив міністр.
Доповнення
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що в Україні для формування колективного імунітету потрібно вакцинувати від COVID-19 не менше 60% населення.
Так, в Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca.
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вантажний літак рейсом TK6289 Стамбул — Київ авіакомпанії Turkish Cargo сів в аеропорту в Україні об 11:07. Однак, вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (CoviShield).
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 3 березня повідомив, що 100 тисяч українців вже записалися в лист очікування щеплення від COVID-19.