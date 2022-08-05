Макрон зідзвонився з Алієвим через загострення ситуації у Нагірному Карабаху

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«Під час телефонної розмови Емманюель Макрон висловив стурбованість напруженістю в регіоні, що виникла в останні дні, і наголосив на важливості продовження переговорів між Вірменією та Азербайджаном і виконання положень тристоронньої Заяви від 10 листопада 2020 року. Він заявив, що Франція готова підтримати продовження діалогу між двома країнами», - ідеться в повідомленні.

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Своєю чергою Ільхам Алієв зазначив, що Вірменія здійснила чергову військову провокацію, внаслідок якої на території Азербайджану, де тимчасово розміщено російські миротворчі сили, загинув військовослужбовець. За його словами, Збройні сили Азербайджану припинили цю провокацію, вжили необхідних заходів у відповідь, і зазначив, що вся відповідальність за напруженість, що виникла, лягає на Вірменію.

"Президент Ільхам Алієв наголосив на необхідності забезпечення виведення з нашої території збройних сил Вірменії та елементів незаконних вірменських військових формувань, які продовжують бути присутніми у Карабахському регіоні Азербайджану. Проте вірменська сторона все ще не забезпечила це, що, у свою чергу, є порушенням офіційним Єреваном положень Заяви від 10 листопада 2020 року та невиконанням Вірменією взятих на себе зобов'язань", - сказано у повідомленні.

Доповнення

НАТО закликає до негайного припинення бойових дій між вірменськими та азербайджанськими силами та повернення за стіл переговорів.

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили про проведення операції «Відплата» в Нагірному Карабасі, під час якої були взяті під контроль височину в районі сопки Гирхгиз, а також Сарибаба вздовж Карабаського хребта Малого Кавказького хребта та низку інших важливих панівних висот.