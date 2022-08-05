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Макрон созвонился с Алиевым из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе

Киев • УНН

 • 105594 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Разговор состоялся по инициативе французской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства, передает УНН.

Цитата

«Во время телефонного разговора Эмманюэль Макрон выразил обеспокоенность возникшей в последние дни напряженностью в регионе и отметил важность продолжения переговоров между Арменией и Азербайджаном и выполнения положений трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года. Он заявил, что Франция готова поддержать продолжение диалога между двумя странами», - говорится в сообщении.

Детали

В свою очередь Ильхам Алиев отметил, что Армения совершила очередную военную провокацию, в результате которой на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, погиб военнослужащий. По его словам, Вооруженные силы Азербайджана прекратили эту провокацию, приняли необходимые ответные меры, и отметил, что вся ответственность за возникшую напряженность ложится на Армению.

"Президент Ильхам Алиев отметил необходимость обеспечения вывода с нашей территории вооруженных сил Армении и элементов незаконных армянских военных формирований, которые продолжают присутствовать в Карабахском регионе Азербайджана. Однако армянская сторона все еще не обеспечила это, что, в свою очередь, является нарушением официальным Ереваном положений Заявления от 10 ноября 2020 года и невыполнением Арменией взятых на себя обязательств", - сказано в сообщении.

Дополнение

НАТО призывает к немедленному прекращению боевых действий между армянскими и азербайджанскими силами и возвращению за стол переговоров.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили о проведении операции «Возмездие» в Нагорном Карабахе, во время которой были взяты под контроль возвышенность в районе сопки Гирхгиз, а также Сарыбаба вдоль Карабахского хребта Малого Кавказского хребта и ряд других важных высот.

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