Конфлікт у Нагірному Карабасі: армія Азербайджану захопила 2 висоти та 4 поста

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 41641 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 75283 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 84574 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 94544 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 91956 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 84585 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 90070 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 235417 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 150335 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172740 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.8 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 56772 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 92274 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 118554 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 112768 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 72654 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 44457 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 235416 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 508203 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 457019 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 662311 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 19677 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 35199 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 72654 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 118554 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 116838 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Конфлікт у Нагірному Карабасі: армія Азербайджану захопила 2 висоти та 4 поста

Конфлікт у Нагірному Карабасі: армія Азербайджану захопила 2 висоти та 4 поста

Київ • УНН

 • 207431 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Міністерстві оборони Азербайджану заявили про проведення операції “Відплата” в Нагірному Карабасі, під час якої були взяті під контроль височину в районі сопки Гирхгиз, а також Сарибаба вздовж Карабаського хребта Малого Кавказького хребта та низку інших важливих панівних висот. Про це УНН пише з посиланням на Minval.

Цитата

“У результаті проведеної підрозділами Азербайджанської Армії операції у відповідь «Відплата» було взято під контроль височину в районі сопки Гирхгиз, а також Сарибаба вздовж Карабахського хребта Малого Кавказького хребта та низку інших важливих панівних висот. У даний час наші підрозділи ведуть інженерні роботи з облаштування нових позицій та будівництва під'їзних доріг”, – йдеться у повідомленні.

Деталі

Крім того, за даними Міноборони Азербайджану, "під час операції було знищено кілька бойових позицій незаконних вірменських збройних формувань, завдано авіаудару по військовій частині у селищі Юхари Оратаг колишнього Агдеринського району. В результаті вбито та отримали поранення вірменські бойовики, а також знищено кілька гаубиць Д-30, військову техніку та велику кількість боєприпасів".

Додамо

Як писав УНН, “міністерство оборони” невизнаної Нагірно-Карабахської республіки заявило про порушення Азербайджаном режиму припинення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,723.10
Золото
$3,165.45
Tesla
$264.01
Brent
$74.86
S&P 500
$5,593.63
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,871.33