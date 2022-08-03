Конфлікт у Нагірному Карабасі: армія Азербайджану захопила 2 висоти та 4 поста
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Міністерстві оборони Азербайджану заявили про проведення операції “Відплата” в Нагірному Карабасі, під час якої були взяті під контроль височину в районі сопки Гирхгиз, а також Сарибаба вздовж Карабаського хребта Малого Кавказького хребта та низку інших важливих панівних висот. Про це УНН пише з посиланням на Minval.
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“У результаті проведеної підрозділами Азербайджанської Армії операції у відповідь «Відплата» було взято під контроль височину в районі сопки Гирхгиз, а також Сарибаба вздовж Карабахського хребта Малого Кавказького хребта та низку інших важливих панівних висот. У даний час наші підрозділи ведуть інженерні роботи з облаштування нових позицій та будівництва під'їзних доріг”, – йдеться у повідомленні.
Деталі
Крім того, за даними Міноборони Азербайджану, "під час операції було знищено кілька бойових позицій незаконних вірменських збройних формувань, завдано авіаудару по військовій частині у селищі Юхари Оратаг колишнього Агдеринського району. В результаті вбито та отримали поранення вірменські бойовики, а також знищено кілька гаубиць Д-30, військову техніку та велику кількість боєприпасів".
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Як писав УНН, “міністерство оборони” невизнаної Нагірно-Карабахської республіки заявило про порушення Азербайджаном режиму припинення.