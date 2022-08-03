Конфликт в Нагорном Карабахе: армия Азербайджана захватила 2 высоты и 4 поста

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КИЕВ. 3 августа. УНН. В Министерстве обороны Азербайджана заявили о проведении операции “Возмездие” в Нагорном Карабахе, в ходе которой были взяты под контроль возвышенность в районе сопки Гырхгыз, а также Сарыбаба вдоль Карабахского хребта Малого Кавказского хребта и ряд других важных господствующих высот. Об этом УНН пишет со ссылкой на Minval.

Цитата

“В результате проведенной подразделениями Азербайджанской Армии ответной операции «Возмездие» были взяты под контроль возвышенность в районе сопки Гырхгыз, а также Сарыбаба вдоль Карабахского хребта Малого Кавказского хребта и ряд других важных господствующих высот. В настоящее время наши подразделения ведут инженерные работы по обустройству новых позиций и строительству подъездных дорог”, – говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, по данным Минобороны Азербайджана, "в ходе операции было уничтожено несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, нанесен авиаудар по воинской части в поселке Юхары Оратаг бывшего Агдеринского района. В результате убиты и получили ранения армянские боевики, а также уничтожено несколько гаубиц Д-30, военная техника и большое количество боеприпасов".

Добавим

Как писал УНН, “министерство обороны” непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило о нарушении Азербайджаном режима прекращения.

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