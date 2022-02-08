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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Зеленський відкликав закон, який "не відповідав Мінським угодам" – Макрон

Зеленський відкликав закон, який "не відповідав Мінським угодам" – Макрон

Київ • УНН

 • 22128 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції в Москві заявив, що президент України Володимир Зеленський відкликав законопроект, який нібито "не відповідав Мінським угодам", передає кореспондент УНН.

Цитата

"Хочу привітати зусилля президента Зеленського, зокрема, конкретні зобов'язання, які він взяв на себе в межах цього формату. Зокрема, відкликати закон, який не відповідав Мінським угодам і президент Путін про це згадав. Цей закон було відкликано з ініціативи президента Зеленського, і також було отримано роз'яснення щодо того, що є в Росії законопроекти, які проїдаються. Він (Путін – ред.) заспокоїв нас, що цього не буде, якщо це не відповідає Мінським угодам", - сказав Макрон.

Деталі

Він не уточнив, про який документ йдеться, проте можна припустити, що французький президент говорив про основи державної політики за перехідний період.

Документ відкликав український уряд у січні минулого року.

Законопроект пропонує уніфікувати підходи як щодо тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей, так і щодо Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

"Ці території є тимчасово окупованими територіями, на яких діють окупаційні сили та окупаційні адміністрації Російської Федерації", - ідеться в тексті документа. Також він визначає Росію як агресора.

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