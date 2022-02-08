Зеленський відкликав закон, який "не відповідав Мінським угодам" – Макрон
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції в Москві заявив, що президент України Володимир Зеленський відкликав законопроект, який нібито "не відповідав Мінським угодам", передає кореспондент УНН.
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"Хочу привітати зусилля президента Зеленського, зокрема, конкретні зобов'язання, які він взяв на себе в межах цього формату. Зокрема, відкликати закон, який не відповідав Мінським угодам і президент Путін про це згадав. Цей закон було відкликано з ініціативи президента Зеленського, і також було отримано роз'яснення щодо того, що є в Росії законопроекти, які проїдаються. Він (Путін – ред.) заспокоїв нас, що цього не буде, якщо це не відповідає Мінським угодам", - сказав Макрон.
Деталі
Він не уточнив, про який документ йдеться, проте можна припустити, що французький президент говорив про основи державної політики за перехідний період.
Документ відкликав український уряд у січні минулого року.
Законопроект пропонує уніфікувати підходи як щодо тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей, так і щодо Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
"Ці території є тимчасово окупованими територіями, на яких діють окупаційні сили та окупаційні адміністрації Російської Федерації", - ідеться в тексті документа. Також він визначає Росію як агресора.