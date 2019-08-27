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Макрон закликав "переосмислити" відносини з Росією

Макрон закликав "переосмислити" відносини з Росією

Київ • УНН

 • 9671 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі пора переглянути свої відносини з Росією, щоб, зокрема, не опинитися у центрі нової холодної війни. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.

Макрон не сказав, чи хоче він відміни санкцій ЄС, введених через анексію Росією українського Криму, але сказав, що нові санкції "не в наших інтересах".

Президент Франції зазначив, що настав час "переосмислити наші відносини з Росією", не вдаючись у подробиці.

Макрон попередив, що відштовхування Росії далі є "глибокою стратегічною помилкою". Він сказав, що "слабкості і помилки" Європи допомогли Росії зміцнити свій союз з Китаєм і відновити свій вплив в Сирії, Лівії та навколо Африки.

Макрон і президент Росії Володимир Путін зустрічалися минулого тижня і пообіцяли надати нового імпульсу мирним переговорам з Україною.

Нагадаємо, Макрон напередодні заявив, що він і канцлер Німеччини Ангела Меркель організують в найближчі тижні саміт в нормандському форматі з президентами України і Російської Федерації.

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