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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Макрон: війна в Україні - проблема Азії також

Макрон: війна в Україні - проблема Азії також

Київ • УНН

 • 440664 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю закликав азіатські країни приєднатися до "зростаючого консенсусу" проти війни в Україні, заявивши їм, що війна - це і "ваша проблема", пише УНН з посиланням на France 24.

Деталі

Макрон сказав бізнес-лідерам у кулуарах саміту Тихоокеанського регіону, що Франція намагається "створити зростаючий консенсус, щоб сказати, що ця війна також є вашою проблемою, тому що вона викличе велику дестабілізацію".

Раніше

Зустріч між президентом Франції Еммануелем Макроном та його китайським колегою Сі Цзіньпіном відбулася на полях саміту G20 на індонезійському острові Балі.

За підсумками французький лідер заявив, що разом зі Сі Цзіньпіном закликає до поваги до територіальної цілісності та суверенітету України і що Франція та Китай сповнені рішучості зупинити ескалацію та подолати наслідки війни в Україні.

Українські Національні Новини

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