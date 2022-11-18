Макрон: війна в Україні - проблема Азії також

Деталі

Макрон сказав бізнес-лідерам у кулуарах саміту Тихоокеанського регіону, що Франція намагається "створити зростаючий консенсус, щоб сказати, що ця війна також є вашою проблемою, тому що вона викличе велику дестабілізацію".

Раніше

Зустріч між президентом Франції Еммануелем Макроном та його китайським колегою Сі Цзіньпіном відбулася на полях саміту G20 на індонезійському острові Балі.

За підсумками французький лідер заявив, що разом зі Сі Цзіньпіном закликає до поваги до територіальної цілісності та суверенітету України і що Франція та Китай сповнені рішучості зупинити ескалацію та подолати наслідки війни в Україні.