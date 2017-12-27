Макрон виступив за продовження роботи по звільненню всіх утримуваних осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон виступив за продовження роботи зі звільнення всіх заручників. Про це він написав в своєму Twitter, передає УНН.
"В Україні обміняли більше 300 полонених в результаті конфлікту на Донбасі, як ми й просили з Ангелою Меркель. Це щасливий день для них та їхніх рідних. Необхідно продовжувати зусилля для звільнення всіх інших полонених і положити кінець конфлікту", - заявив Е. Макрон.
Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко подякував Еммануелю Макрону та Ангелі Меркель за допомогу в звільненні українських полонених.
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Як повідомляв УНН, раніше Президент зустрів українських заручників на Донбасі. На зустрічі були присутні посол Франції та представник посольства Німеччини.