Макрона выступил за продолжение работы по освобождению всех удерживаемых лиц

"В Украине обменяли более 300 пленных в результате конфликта на Донбассе, как мы и просили с Ангелой Меркель. Это счастливый день для них и их родных. Необходимо продолжать усилия для освобождения всех других пленных и положить конец конфликту", - заявил Макрон.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Эммануэля Макрона и Ангелу Меркель за помощь в освобождении украинских пленных.

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Как сообщал УНН, ранее Президент встретил украинских заложников на Донбассе. На встрече присутствовали посол Франции и представитель посольства Германии.