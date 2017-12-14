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Макрон про ДТП із шкільним автобусом: мої думки із сім’ями постраждалих

Київ • УНН

 • 6859 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття постраждалим у результаті ДТП із шкільним автобусом на півдні країни, передає УНН.

“Усі мої думки разом з жертвами та сім’ями постраждалих у результаті катастрофи. Мобілізація держави загальна задля допомоги їм”, — написав Макрон у Twitter.

Нагадаємо, на півдні Франції шкільний автобус зіштовхнувся з поїздом, за попередніми даними: 4 загиблих та 24 постраждалих.

Toutes mes pensées pour les victimes de ce terrible accident d’un bus scolaire et pour leurs familles. La mobilisation de l’État est totale pour leur porter secours.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 14 декабря 2017 г.

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