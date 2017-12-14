Макрон о ДТП со школьным автобусом: мои мысли с семьями пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования пострадавшим в результате ДТП со школьным автобусом на юге страны, передает УНН.
"Все мои мысли вместе с жертвами и семьями пострадавших в результате катастрофы. Мобилизация государства общая для помощи им", - написал Макрона в Twitter.
Напомним, на юге Франции школьный автобус столкнулся с поездом, по предварительным данным: 4 погибших и 24 пострадавших.
Toutes mes pensées pour les victimes de ce terrible accident d'un bus scolaire et pour leurs familles. La mobilisation de l'État est totale pour leur porter secours.- Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 14 декабря 2017 г.