Макрон привітав Україну зі звільненням Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон привітав громадян України зі звільненням Херсона. Свій допис французький лідер написав українською мовою, передає УНН.
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"Вітаю з поверненням Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція й надалі підтримуватиме українців та українок", - написав він у Twitter.
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Як повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, Херсон повертається під контроль України.
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Вітаю з поверненням Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція й надалі підтримуватиме Українців та Українок.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 11, 2022