Макрон привітав Україну зі звільненням Херсона

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"Вітаю з поверненням Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція й надалі підтримуватиме українців та українок", - написав він у Twitter.

Нагадаємо

Як повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, Херсон повертається під контроль України.

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Вітаю з поверненням Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція й надалі підтримуватиме Українців та Українок.