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Макрон поздравил Украину с освобождением Херсона

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил граждан Украины с освобождением Херсона. Свое сообщение французский лидер написал на украинском языке, передает УНН.

Цитата

"Приветствую с возвращением Херсона в Украину, это важный шаг на пути к полному восстановлению ее суверенных прав. Франция и дальше будет поддерживать украинцев и украинок", - написал он в Twitter.

Напомним

Как сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, Херсон возвращается под контроль Украины.

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Вітаю з поверненням Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція й надалі підтримуватиме Українців та Українок.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 11, 2022

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