Макрон подарував голові КНР коня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон в ході свого візиту в Китай подарував голові КНР Сі Цзіньпіну кавалерійського коня. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Французький президент в якості подарунка вибрав восьмирічного мерина на прізвисько Везувій, що входив до президентського кавалерійський корпусу.
Агентство нагадує, що в 2014 році під час візиту в Париж Сі Цзіньпін захопився тим, що його супроводжували 104 французьких вершника.
Нагадаємо, Макрон прибув до Китаю з триденним візитом в ході якого буде обговорюватися економічна співпраця двох країн.
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