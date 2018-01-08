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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 31948 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Макрон подарил председателю КНР коня

Киев • УНН

 • 7880 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего визита в Китай подарил председателю КНР Си Цзиньпину кавалерийского коня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Макрон подарил председателю КНР коня

Французский президент в качестве подарка выбрал восьмилетнего мерина по кличке Везувий, входившего в президентский кавалерийский корпус.

Агентство напоминает, что в 2014 году во время визита в Париж Си Цзиньпин восхитился тем, что его сопровождали 104 французских всадника.

Напомним, Макрон прибыл в Китай с трехдневным визитом в ходе которого будет обсуждаться экономическое сотрудничество двух стран.

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