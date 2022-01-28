Макрон після дзвінка Путіну зателефонує Зеленському - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Після дзвінка російському лідеру Володимиру Путіну президент Франції Еммануель Макрон переговорить з президентом України Володимиром Зеленським, пише УНН з посиланням на France Info.
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"Еммануель Макрон проведе телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським о 19:00 у п'ятницю, 28 січня", - пише France Info з посиланням на Єлисейський палац.
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Президенти спілкуватимуться слідом за дискусією, яку Макрон провів з Володимиром Путіним у п'ятницю вранці. Зміст розмови, як повідомляється, поки не розкривається.
Додамо
У середу в Парижі відбулися переговори радників лідерів "нормандського формату". За його підсумками Єлисейський палац опублікував декларацію радників.