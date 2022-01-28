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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 76844 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Макрон після дзвінка Путіну зателефонує Зеленському - ЗМІ

Макрон після дзвінка Путіну зателефонує Зеленському - ЗМІ

Київ • УНН

 • 23002 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Після дзвінка російському лідеру Володимиру Путіну президент Франції Еммануель Макрон переговорить з президентом України Володимиром Зеленським, пише УНН з посиланням на France Info.

Цитата

"Еммануель Макрон проведе телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським о 19:00 у п'ятницю, 28 січня", - пише France Info з посиланням на Єлисейський палац.

Деталі

Президенти спілкуватимуться слідом за дискусією, яку Макрон провів з Володимиром Путіним у п'ятницю вранці. Зміст розмови, як повідомляється, поки не розкривається.

Додамо

У середу в Парижі відбулися переговори радників лідерів "нормандського формату". За його підсумками Єлисейський палац опублікував декларацію радників.

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