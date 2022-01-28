Макрон после звонка Путину позвонит Зеленскому - СМИ

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15 марта, 19:03 • 103333 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135731 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119258 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113096 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102523 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100324 просмотра

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Киев • УНН

 • 23002 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. После звонка российскому лидеру Владимиру Путину президент Франции Эммануэль Макрон переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН со ссылкой на France Info.

Цитата

"Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в 19:00 в пятницу, 28 января", - пишет France Info со ссылкой на Елисейский дворец.

Детали

Президенты будут общаться вслед за дискуссией, которую Макрон провел с Владимиром Путиным в пятницу утром. Содержание разговора, как сообщается, пока не раскрывается.

Добавим

В среду в Париже состоялись переговоры советников лидеров "нормандского формата". По ее итогам Елисейский дворец опубликовал декларацию советников.

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