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Шахед-136

Макрон обговорив з Дудою можливість тристоронньої зустрічі з ФРН щодо України

Макрон обговорив з Дудою можливість тристоронньої зустрічі з ФРН щодо України

Київ • УНН

 • 21040 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон та президент Польщі Анджей Дуда під час телефонних переговорів у четвер обговорили можливість проведення невдовзі у Берліні тристоронніх переговорів із Німеччиною щодо ситуації навколо України, з посиланням на офіс президента Франція повідомляє Reuters, пише УНН.

Цитата:

"Офіс президента Франції Еммануеля Макрона заявив у четвер, що він та президент Польщі Анджей Дуда обговорили можливість тристоронньої зустрічі між Польщею, Німеччиною та Францією у Берліні найближчими днями для обговорення ситуації в Україні", - пише видання.

У заяві також сказано, що Дуда запропонував підтримку зусиллям Макрону щодо деескалації напруженості навколо України.

Деталі

В офісі президента Польщі, своєю чергою, вказали, що Дуда та Макрон обговорили "питання європейської безпеки, питання України, динаміку відносин Польща-ЄС, плани щодо скликання Веймарського трикутника та майбутній візит Президента Республіки Польща до Китаю".

"Дуже хороша та ділова розмова між президентами Польщі та Франції", - підсумував державний секретар канцелярії президента Польщі – керівник Бюро з міжнародної політики Якуб Кумох.

Доповнення

Президент Франції Еммануель Макрон планує у четвер, 3 лютого, провести телефонні переговори з президентами України Володимиром Зеленським, Польщі - Анджеєм Дудою, Росії - Володимиром Путіним у спробі “знайти дипломатичне вирішення кризи на кордонах України”.

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