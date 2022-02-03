Макрон обговорив з Дудою можливість тристоронньої зустрічі з ФРН щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон та президент Польщі Анджей Дуда під час телефонних переговорів у четвер обговорили можливість проведення невдовзі у Берліні тристоронніх переговорів із Німеччиною щодо ситуації навколо України, з посиланням на офіс президента Франція повідомляє Reuters, пише УНН.
Цитата:
"Офіс президента Франції Еммануеля Макрона заявив у четвер, що він та президент Польщі Анджей Дуда обговорили можливість тристоронньої зустрічі між Польщею, Німеччиною та Францією у Берліні найближчими днями для обговорення ситуації в Україні", - пише видання.
У заяві також сказано, що Дуда запропонував підтримку зусиллям Макрону щодо деескалації напруженості навколо України.
Деталі
В офісі президента Польщі, своєю чергою, вказали, що Дуда та Макрон обговорили "питання європейської безпеки, питання України, динаміку відносин Польща-ЄС, плани щодо скликання Веймарського трикутника та майбутній візит Президента Республіки Польща до Китаю".
"Дуже хороша та ділова розмова між президентами Польщі та Франції", - підсумував державний секретар канцелярії президента Польщі – керівник Бюро з міжнародної політики Якуб Кумох.
Доповнення
Президент Франції Еммануель Макрон планує у четвер, 3 лютого, провести телефонні переговори з президентами України Володимиром Зеленським, Польщі - Анджеєм Дудою, Росії - Володимиром Путіним у спробі “знайти дипломатичне вирішення кризи на кордонах України”.