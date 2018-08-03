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Макрон і Мей провели робочу зустріч в літній резиденції французького президента

Макрон і Мей провели робочу зустріч в літній резиденції французького президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон прийняв в п’ятницю ввечері прем’єр-міністра Великої Британії Терезу Мей у форті Брегансон — літній резиденції французьких президентів на березі Середземного моря. Кадри неформальної зустрічі передав телеканал BFM, повідомляє УНН.

Французький лідер прибув у Брегансон близько 17:00 (18:00 за Києвом) у супроводі своєї дружини Бріжит і декількох радників. У літній резиденції подружжя Макрона проведе найближчі два тижні — законна відпустка французького президента, як і у більшості французів, припадає на першу половину серпня. Пізніше у Брегансон прибула і Тереза Мей зі своїм чоловіком Філіпом.

Зустріч Макрона і Мей проходила без присутності преси, ненадовго були допущені телекамери каналів з президентського пулу. У Єлисейському палаці напередодні зустрічі підкреслювали, що вона носить робочий характер, і порядок бесіди не розкривали. За даними телеканалу BFM, головною темою розмови двох лідерів стало питання майбутнього виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу.

По завершенні робочої зустрічі глави двох держав повинні пройти на вечерю. Його у честь британських гостей Терези і Філіпа Мей дає подружжя Макронів.

Як повідомляв УНН, глава британського МЗС обмовився, назвавши свою дружину-китаянку японкою.

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