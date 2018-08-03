Макрон и Мэй провели рабочую встречу в летней резиденции французского президента

Французский лидер прибыл в Брегансон около 17:00 (18:00 по Киеву) в сопровождении своей супруги Брижит и нескольких советников. В летней резиденции чета Макронов проведет ближайшие две недели — законный отпуск французского президента, как и у большинства французов, приходится на первую половину августа. Позднее в Брегансон прибыла и Тереза Мэй со своим супругом Филипом.

Встреча Макрона и Мэй проходила без присутствия прессы, ненадолго были допущены телекамеры каналов из президентского пула. В Елисейском дворце в преддверии встречи подчеркивали, что она носит рабочий характер, и повестку беседы не раскрывали. По данным телеканала BFM, главной темой разговора двух лидеров стал вопрос предстоящего выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

По завершении рабочей встречи главы двух государств должны проследовать на ужин. Его в честь британских гостей Терезы и Филипа Мэй дает чета Макронов.

Как сообщал УНН, глава британского МИД оговорился, назвав свою жену-китаянку японкой.