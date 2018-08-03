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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 17665 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Макрон и Мэй провели рабочую встречу в летней резиденции французского президента

Макрон и Мэй провели рабочую встречу в летней резиденции французского президента

Киев  •  УНН

 • 7886 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон принял в пятницу вечером премьер-министра Великобритании Терезу ​​Мэй в форте Брегансон — летней резиденции французских президентов на берегу Средиземного моря. Кадры неформальной встречи передал телеканал BFM, сообщает УНН.

Французский лидер прибыл в Брегансон около 17:00 (18:00 по Киеву) в сопровождении своей супруги Брижит и нескольких советников. В летней резиденции чета Макронов проведет ближайшие две недели — законный отпуск французского президента, как и у большинства французов, приходится на первую половину августа. Позднее в Брегансон прибыла и Тереза Мэй со своим супругом Филипом.

Встреча Макрона и Мэй проходила без присутствия прессы, ненадолго были допущены телекамеры каналов из президентского пула. В Елисейском дворце в преддверии встречи подчеркивали, что она носит рабочий характер, и повестку беседы не раскрывали. По данным телеканала BFM, главной темой разговора двух лидеров стал вопрос предстоящего выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

По завершении рабочей встречи главы двух государств должны проследовать на ужин. Его в честь британских гостей Терезы и Филипа Мэй дает чета Макронов.

Как сообщал УНН, глава британского МИД оговорился, назвав свою жену-китаянку японкой.

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