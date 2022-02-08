Макрон анонсував широкий “інноваційний” діалог з питань безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У найближчі тижні має відбутись широкий діалог з питань безпеки, який би “влаштовував усіх на континенті”, заявив на пресконференції у Києві президент Франції Еммануель Макрон, передає кореспондент УНН.
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“Перед нами стоїть дуже важке завдання на найближчі тижні. Перше, нам треба продовжувати методично і рішуче йти до кінця на шляху виконання Мінських угод. Друге — широкий діалог з цих питань у інноваційному ключі — з питань безпеки — який для нас усіх створив би новий безпеково-оборонний порядок і який би влаштовував усіх на континенті”, — сказав французький президент.
Деталі
Він також підкреслив, що на сьогодні Франція підтримує Україну в різних аспектах, оскільки республіці дуже важливі і стосунки між нашими країнами.
Попри напругу і небезпеку навколо, він зауважив, що всередині України панують “спокій і виваженість”.
Що було раніше
Президент Франції Еммануель Макрон вранці у вівторок розпочав свій візит до України.
Напередодні Макрон поспілкувався із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Перемовини тривали понад п’ять годин. До слова, напередодні у соцмережах звернули увагу на дистанцію за столом, де проходили переговори Макрона і Путіна.