Маккейн розкритикував Трампа за переговори з Путіним

"Це ще раз показує, як Трамп помилково вважає, що США і Росія поділяють спільні інтереси, і це ще один доказ того, що нам відчайдушно потрібна стратегія по Сирії", - написав він.

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Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Під час телефонної розмови лідери двох держав обговорювали такі теми, як ситуацію у Сирії, Україні, Ірані, Північній Кореї та Афганістані.