Маккейн раскритиковал Трампа за переговоры с Путиным

"Это еще раз показывает, как Трамп ошибочно считает, что США и Россия разделяют общие интересы, и это еще одно доказательство того, что нам отчаянно нужна стратегия по Сирии", - написал он.

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Напомним, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Во время телефонного разговора лидеры двух государств обсуждали такие темы , как ситуацию в Сирии, Украине, Иране, Северной Корее и Афганистане.