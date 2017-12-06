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Махінації з податками: Мінфін запропонував методи боротьби

Махінації з податками: Мінфін запропонував методи боротьби

Київ • УНН

 • 16347 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Міністерство фінансів України запропонувало кілька методів боротьби з махінаціями з податками. Пропозиції міністерства озвучила на зустрічі з бізнесом щодо функціонування системи ризиків з ПДВ Яна Бугрімова, радник міністра фінансів, передає кореспондент УНН.

Як зазначила вона, після запровадження системи електронного адміністрування ПДВ набула популярності схема ухилення від сплати ПДВ “скрутки”.

Збитки держави від “скруток” оцінювалися у 2016 році від 1 до 3 млрд грн щомісяця, тому виникла ідея призупиняти ризикові податкові накладні. Водночас згодом з’ясувалося, що система має певні недоліки. У зв’язку з цим, Мінфін запропонував 5 нових методів боротьби:

1. Повна відмова від системи призупинення реєстрації накладних (повернення до системи 2016 року);
2. Перехід до “тестового режиму” та призупинення накладних в ручному режимі (варіант законопроект № 7115);
3. Залишення системи та подальша модифікація;
4. Накладна зупиняється та комісія ДФС ухвалює рішення щодо доцільності проведення перевірки ДФС.
5. Накладна зупиняється в ручому режимі виключно на період проведення перевірки ДФС.

“Усі ці пропозиції мають свої переваги та недоліки. Ми чекаємо на плідне подальше обговорення оприлюднених пропозицій”, — додала радник міністра фінансів.

Раніше у Мінфіні заявили, що створення Служби фінансових розслідувань затягується.

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