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Махинации с налогами: Минфин предложил методы борьбы

Махинации с налогами: Минфин предложил методы борьбы

Киев  •  УНН

 • 16347 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Министерство финансов Украины предложило несколько методов борьбы с махинациями с налогами. Предложения министерства озвучила на встрече с бизнесом по функционированию системы рисков по НДС Яна Бугримова, советник министра финансов, передает корреспондент УНН.

Как отметила она, после внедрения системы электронного администрирования НДС приобрела популярность схема уклонения от уплаты НДС "скрутки".

Убытки государства от "скруток" оценивались в 2016 году от 1 до 3 млрд грн ежемесячно, поэтому возникла идея приостанавливать рисковые налоговые накладные. В то же время впоследствии выяснилось, что система имеет определенные недостатки. В связи с этим, Минфин предложил 5 новых методов борьбы:

1. Полный отказ от системы приостановлении регистрации накладных (возврат к системе 2016 года);

2. Переход к "тестовому режиму" и приостановление накладных в ручном режиме (вариант законопроекта № 7115);

3. Оставление системы и дальнейшая модификация;

4. Накладная останавливается и комиссия ГФС принимает решение о целесообразности проведения проверки ГФС;

5. Накладная останавливается в ручом режиме исключительно на период проведения проверки ГФС.

"Все эти предложения имеют свои преимущества и недостатки. Мы ждем плодотворное дальнейшее обсуждение обнародованных предложений", - добавила советник министра финансов.

Ранее в Минфине заявили, что создание Службы финансовых расследований затягивается.

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