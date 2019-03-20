Макгрегор зажадав частку в UFC за участь у співголовному поєдинку

Раніше стало відомо, що ірландець відмовився від поєдинку з Дональдом Серроне через те, що UFC не хоче призначати їх бій головною подією вечора.

"Як я вже говорив, я готовий битися. У UFC хочуть, щоб я опинився в co-main event (співголовні поєдинки, попередні головним подіям турніру - ред), це зміцнить їх бренд і підвищить популярність бійців. У мене немає з цим проблем. Але якщо вони хочуть почати рухатися в цьому напрямку, нехай дадуть мені законну частку в UFC", - заявив Макгрегор.

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Як повідомляв УНН, 9 березня Макгрегор відбув покарання за напад на автобус, яке відбулося 6 квітня 2018 року. За інформацією порталу MMA Junkie, спортсмен працював на громадських роботах в двох церквах нью-йоркського району Бруклін. П'ять днів ірландський боєць займався ручною працею. Крім громадських робіт, Макгрегор відвідав священика, який провів з ним довгу розмову, також його чекає тренінг з управління гнівом.

Довідка УНН: 30-річний Макгрегор є одним з найпопулярніших бійців UFC, він провів 25 поєдинків в змішаних єдиноборствах, здобувши 21 перемогу (18 достроково) і зазнавши чотирьох поразок. Перший титул чемпіона UFC ірландець завоював в 2015 році, пізніше ставши першим в історії бійцем організації, що володів двома титулами в різних вагових категоріях (напівлегкій і легкій) одночасно.