Макгрегор потребовал долю в UFC за участие в соглавном поединке

Ранее стало известно, что ирландец отказался от поединка с Дональдом Серроне из-за того, что UFC не хочет назначать их бой главным событием вечера.

"Как я уже говорил, я готов драться. В UFC хотят, чтобы я оказался в co-main event (соглавные поединки, предыдущие главным событиям турнира - ред), это укрепит их бренд и повысит популярность бойцов. У меня нет с этим проблем. Но если они хотят начать двигаться в этом направлении, пусть дадут мне законную долю в UFC", - заявил Макгрегор.

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Как сообщал УНН, 9 марта Макгрегор отбыл наказание за нападение на автобус, которое состоялось 6 апреля 2018 года. По информации портала MMA Junkie, спортсмен работал на общественных работах в двух церквях нью-йоркского района Бруклин. Пять дней ирландский боец занимался ручным трудом. Кроме общественных работ, Макгрегор посетил священника, который провел с ним долгий разговор, также его ждет тренинг по управлению гневом.

Справка УНН: 30-летний Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, получив 21 победу (18 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегком и легкой) одновременно.