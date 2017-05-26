Макети майбутнього пам′ятника жертвам Голодомору представили в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 26 травня. УНН. В атріумі будівлі Закарпатської ОДА публічно презентували ескізні проекти пам’ятника жертвам Голодомору, який мають встановити в центрі Ужгорода, передає кореспондент УНН.
Власне бачення монументу представили чотири автори. Макети вже оглянули організатори та члени журі, які висловили митцям певні побажання та зауваження щодо проектів. Авторам дали місяць на доопрацювання своїх ескізів, після чого проекти представлять повторно.
Водночас, як зазначають у прес-службі Закарпатської ОДА, усі охочі мають можливість не лише ознайомитися із ескізами, але й висловити свою думку щодо них, звернувшись в управління культури Закарпатської облдержадміністрації.
Як раніше повідомляв УНН, у листопаді 2016 року в Ужгороді на набережній Незалежності встановили та освятили наріжний камінь майбутнього пам’ятника жертвам голодоморів в Україні.