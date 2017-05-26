Макеты будущего памятника жертвам Голодомора представили в Ужгороде
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 26 мая. УНН. В атриуме здания Закарпатской ОГА публично представили эскизные проекты памятника жертвам Голодомора, который должны установить в центре Ужгорода, передает корреспондент УНН.
Собственное видение монумента представили четыре автора. Макеты уже осмотрели организаторы и члены жюри, которые выразили художникам определенные пожелания и замечания по проектам. Авторам дали месяц на доработку своих эскизов, после чего проекты представят повторно.
В то же время, как отмечают в пресс-службе Закарпатской ОГА, все желающие смогут не только ознакомиться с эскизами, но и высказать свое мнение по ним, обратившись в управление культуры Закарпатской облгосадминистрации.
Как ранее сообщал УНН, в ноябре 2016 года в Ужгороде на набережной Независимости установили и освятили краеугольный камень будущего памятника жертвам голодоморов в Украине .