Макеты будущего памятника жертвам Голодомора представили в Ужгороде

Собственное видение монумента представили четыре автора. Макеты уже осмотрели организаторы и члены жюри, которые выразили художникам определенные пожелания и замечания по проектам. Авторам дали месяц на доработку своих эскизов, после чего проекты представят повторно.

В то же время, как отмечают в пресс-службе Закарпатской ОГА, все желающие смогут не только ознакомиться с эскизами, но и высказать свое мнение по ним, обратившись в управление культуры Закарпатской облгосадминистрации.

Как ранее сообщал УНН, в ноябре 2016 года в Ужгороде на набережной Независимости установили и освятили краеугольный камень будущего памятника жертвам голодоморов в Украине .