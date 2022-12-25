Магія Різдва: всесвітньо відомий митець Геррі Хофштеттер підсвітив будівлі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Напередодні Різдва всесвітньо відомий митець Геррі Хофштеттер підсвітив будівлі української столиці. Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.
Деталі
23 грудня на Андріївській церкві, Національному музеї історії України, Дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монастиря та Дзвіниці Софійського собору з'явилися проєкції з українськими державними символами, абстракціями на різдвяну тематику, вишиванками, соняшниками та багатьма іншими яскравими й життєрадісними зображеннями.
В рамках світлового арт-туру «Різдвяне світло для надії» всесвітньо відомий митець зі Швейцарії Геррі Хофштеттер подарував Україні світлове шоу, аби принести українцям надію та світло у темні дні.
Разом з невеликою командою з чотирьох осіб і власним електрогенератором митець працюватиме в Україні протягом ще – 25 грудня з 16 до 22 години.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Майже 50 метрів: у Києві діти військових та переселенців написали найдовшого листа Святому Миколаю