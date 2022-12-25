Магія Різдва: всесвітньо відомий митець Геррі Хофштеттер підсвітив будівлі Києва

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23 грудня на Андріївській церкві, Національному музеї історії України, Дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монастиря та Дзвіниці Софійського собору з'явилися проєкції з українськими державними символами, абстракціями на різдвяну тематику, вишиванками, соняшниками та багатьма іншими яскравими й життєрадісними зображеннями.

В рамках світлового арт-туру «Різдвяне світло для надії» всесвітньо відомий митець зі Швейцарії Геррі Хофштеттер подарував Україні світлове шоу, аби принести українцям надію та світло у темні дні.

Разом з невеликою командою з чотирьох осіб і власним електрогенератором митець працюватиме в Україні протягом ще – 25 грудня з 16 до 22 години.

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