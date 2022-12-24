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Майже 50 метрів: у Києві діти військових та переселенців написали найдовшого листа Святому Миколаю

Майже 50 метрів: у Києві діти військових та переселенців написали найдовшого листа Святому Миколаю

Київ • УНН

 • 645865 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. За ініціативи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Києві діти написали найдовшого листа до Святого Миколая. Про це інформує УНН, посилаючись на Telegram ГУР МОУ.

Деталі

До створення листа довжиною 49 метрів 80 сантиметрів долучилися понад 300 дітей військовослужбовців та переселенців. Зазначається, що лист увійшов до Національного реєстру рекордів України у категорії "Найдовший дитячий лист до святого Миколая".

Він зберігатиметься у ГУР, а його фрагменти фрагменти згодом будуть продані на благодійному аукціоні, кошти з якого використають для потреб Збройних сил України.

Цитата

"Тематика цього листа вирізняється побажаннями найшвидшої перемоги. Цей лист символічно відображає мрії не лише дітей, а й усіх українців", – розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Нагадаємо

Психолог Богдана Валігура в коментарі УНН розповіла, чому в умовах війни не варто відмовлятися від різдвяних та новорічних святкувань і як не відчувати провину.

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