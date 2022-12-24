Майже 50 метрів: у Києві діти військових та переселенців написали найдовшого листа Святому Миколаю
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. За ініціативи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Києві діти написали найдовшого листа до Святого Миколая. Про це інформує УНН, посилаючись на Telegram ГУР МОУ.
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До створення листа довжиною 49 метрів 80 сантиметрів долучилися понад 300 дітей військовослужбовців та переселенців. Зазначається, що лист увійшов до Національного реєстру рекордів України у категорії "Найдовший дитячий лист до святого Миколая".
Він зберігатиметься у ГУР, а його фрагменти фрагменти згодом будуть продані на благодійному аукціоні, кошти з якого використають для потреб Збройних сил України.
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"Тематика цього листа вирізняється побажаннями найшвидшої перемоги. Цей лист символічно відображає мрії не лише дітей, а й усіх українців", – розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
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