"Магістральна справа" щодо агресії рф: у фігурантів підтверджено 16 об'єктів нерухомості та рахунки у банках на Заході - Венедіктова

Деталі

В Офісі Генерального Прокурора підбили підсумки 100 днів роботи експертної групи Task Force, створеної для розшуку та арешту активів рф.

За даними відомства, за час роботи міжвідомчої групи учасники підтвердили наявність у фігурантів “магістральної справи” щодо агресії рф 16 об‘єктів нерухомості, 5 рахунків у банках, 4 компаній та 2 земельних ділянок за кордоном.

Наразі скеровано вже 5 запитів про міжнародну правову допомогу щодо накладення арешту на нерухоме майно підозрюваних громадян російської федерації до компетентних органів Італійської Республіки, Королівства Іспанії, Швейцарської Конфедерації та Чеської Республіки.

Для ефективності розшуку активів налагоджено ефективну взаємодію правоохоронних, розвідувальних та інших державних органів, компетентних органів іноземних держав, Європолу. Також Офіс Генерального Прокурора працює із Task Forse Klepto Capture Департаменту юстиції США та Task Forse Freeze and Seize Європейської комісії, та іншими партнерами. Застосовуються інструменти OSINT, аналіз товарних, фінансових та ціннопаперових потоків.

Крім цього, Task Force здійснюватиме системний аналіз активів компаній, бенефіціарами яких є суб’єкти рф.

“Російські „борці із Заходом“ полюбляють вити розкішні гнізда на ворожій чужині та ховати там свої яхти та інше майно. Наше спільне завдання — розшук по всьому світу, арешт та конфіскація активів тих, хто причетний до агресії рф та воєнних злочинів та пов‘язаних із ними осіб”, — повідомила Венедіктова.

Доповнення

Раніше Венедіктова повідомила, що Офіс Генерального прокурора має 623 підозрюваних осіб у справі щодо воєнних злочинів російських окупантів. Офіційно зафіксовано 18 871 воєнних злочинів рф.