"Магистральное дело" по агрессии рф: у фигурантов подтверждены 16 объектов недвижимости и счета в банках на Западе - Венедиктова
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Активы причастных к агрессии россии должны компенсировать потери Украины. В настоящее время уже направлено 5 запросов о международной правовой помощи относительно наложения ареста на недвижимое имущество подозреваемых граждан российской федерации. Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает УНН.
Детали
В Офисе Генерального Прокурора подвели итоги 100 дней работы экспертной группы Task Force, созданной для розыска и ареста активов рф.
По данным ведомства, за время работы межведомственной группы участники подтвердили наличие у фигурантов “магистрального дела” по агрессии рф 16 объектов недвижимости, 5 счетов в банках, 4 компаний и 2 земельных участков за границей.
В настоящее время уже направлено 5 запросов о международной правовой помощи по наложению ареста на недвижимое имущество подозреваемых граждан российской федерации в компетентных органов Итальянской Республики, Королевства Испании, Швейцарской Конфедерации и Чешской Республики.
Для эффективности розыска активов налажено эффективное взаимодействие правоохранительных, разведывательных и других государственных органов, компетентных органов иностранных государств, Европола. Также Офис Генерального Прокурора работает с Task Forse Klepto Capture Департамента юстиции США и Task Forse Freeze and Seize Европейской комиссии и другими партнерами. Применяются инструменты OSINT, анализ товарных, финансовых и ценнобумажных потоков.
Кроме этого, Task Force будет осуществлять системный анализ активов компаний, бенефициарами которых являются субъекты рф.
“Русские „борцы с Западом“ любят вить роскошные гнезда на вражеской чужбине и прятать там свои яхты и другое имущество. Наша общая задача — розыск по всему миру, арест и конфискация активов тех, кто причастен к агрессии рф и военных преступлений и связанных с ними лиц”, — сообщила Венедиктова.
Дополнение
Ранее Венедиктова сообщила, что Офис Генерального прокурора имеет 623 подозреваемых в деле по военным преступлениям российских оккупантов. Официально зафиксировано 18 871 военных преступлений рф.