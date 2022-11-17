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МАГАТЕ прийняло резолюцію щодо припинення обстрілів Росії енергетичної інфраструктури України

МАГАТЕ прийняло резолюцію щодо припинення обстрілів Росії енергетичної інфраструктури України

Київ • УНН

 • 413539 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Рада керуючих ядерної організації ООН, яка складається з 35 країн, у четвер прийняла резолюцію, яка закликає Росію припинити всі бойові дії на українських ядерних об’єктах. Дипломати голосували за закритими дверима.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Керівна рада міжнародного агентства ООН з атомної енергетики (МАГАТЕ) ухвалила чергову, вже третю з початку війни, резолюцію із закликом припинити бойові дії в районі всіх українських АЕС.

24 із 35 представників країн-членів МАГАТЕ проголосували за запропоновану Канадою та Фінляндією резолюцію, Росія та Китай - проти.

У Резолюції знову відзначається кризова ситуація на Запорізькій АЕС, співробітники якої працюють під тиском з боку російських військових.

Нагадаємо

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі, посилаючись на інформацію, отриману від української влади повідомив, що Хмельницька та Рівненська АЕС були знеструмлені.

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