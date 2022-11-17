МАГАТЕ прийняло резолюцію щодо припинення обстрілів Росії енергетичної інфраструктури України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Рада керуючих ядерної організації ООН, яка складається з 35 країн, у четвер прийняла резолюцію, яка закликає Росію припинити всі бойові дії на українських ядерних об’єктах. Дипломати голосували за закритими дверима.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Керівна рада міжнародного агентства ООН з атомної енергетики (МАГАТЕ) ухвалила чергову, вже третю з початку війни, резолюцію із закликом припинити бойові дії в районі всіх українських АЕС.
24 із 35 представників країн-членів МАГАТЕ проголосували за запропоновану Канадою та Фінляндією резолюцію, Росія та Китай - проти.
У Резолюції знову відзначається кризова ситуація на Запорізькій АЕС, співробітники якої працюють під тиском з боку російських військових.
Нагадаємо
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі, посилаючись на інформацію, отриману від української влади повідомив, що Хмельницька та Рівненська АЕС були знеструмлені.