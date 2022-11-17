МАГАТЭ приняло резолюцию по прекращению обстрелов России энергетической инфраструктуры Украины

Детали

Управляющий совет международного агентства ООН по атомной энергетике (МАГАТЭ) принял очередную, уже третью с начала войны, резолюцию с призывом прекратить боевые действия в районе всех украинских АЭС.

24 из 35 представителей стран-членов МАГАТЭ проголосовали за предложенную Канадой и Финляндией резолюцию, Россия и Китай – против.

В Резолюции снова отмечается кризисная ситуация на Запорожской АЭС, сотрудники которой работают под давлением со стороны российских военных.

Напомним

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси, ссылаясь на информацию, полученную от украинских властей сообщил, что Хмельницкая и Ровенская АЭС были обесточены.