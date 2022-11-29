МАГАТЕ посилить присутність на всіх АЕС України – Гроссі

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"З міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою продовжуємо працювати над терміновим створенням зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС. Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх українських АЕС для захисту енергетичної інфраструктури", – повідомив Гроссі.

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Місія МАГАТЕ відвідала ДСП "Чорнобильська АЕС" та ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами".