Мадуро заявив, що готовий зустрітися як і з Трампом, так і з спецпредставником США

Як зазначає агентство, Мадуро сказав, що сподівається на зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Крім того, президент Венесуели зазначив, що міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса брав участь в конфіденційних консультаціях з американською стороною в Нью-Йорку. Під час цих контактів Арреаса запросив Абрамса приїхати до Венесуели “неофіційно, публічно або таємно”. “Якщо він хоче зустрітися, просто скажіть мені коли, де і як, і я там буду”, — наводяться слова Мадуро в матеріалі.

Кожна із зустрічей Арреаси і Абрамса тривала, за словами Мадуро, по декілька годин. Коли відбулася перша з них, не уточнюється, друга, за словами джерела агентства, — 11 лютого. Вона, як зазначається в матеріалі, мала місце вже після того, як спецпредставник США по Венесуелі заявив, що час для діалогу з Мадуро давно минув.

У публікації йдеться, що Мадуро також висловив надію на зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Разом з тим він зазначив: “Заразлива рука Дональда Трампа заподіює шкоду Венесуелі”.

Мадуро підкреслив, що не має наміру поступатися владою в країні. Він також зазначив, що гуманітарна допомога США, яку планують доставити до Венесуели, є незначною в порівнянні з активами республіки на мільярди доларів, які були заблоковані Вашингтоном.

“Вони вішають нас, крадуть наші гроші, а потім кажуть: „Ось, хапайте ці крихти“. І вони роблять з цього шоу для всього світу”, — заявив Мадуро, кажучи про позицію США. “Ми з гідністю говоримо: „Ні світовому шоу“, — підкреслив президент Венесуели. — Ми раді всім, хто хоче допомогти Венесуелі, але у нас є достатні можливості, щоб заплатити за все, що нам потрібно”.

Як повідомляв УНН, представники корінних народів взяли участь в доставці до Венесуели гуманітарної допомоги.