"Реал" зазнав другої поспіль поразки в Іспанії від суперника ФК "Шахтар" в Лізі Європи

Підопічні Зінедіна Зідана зазнали другої поспіль поразки в Іспанії.

Приймаючи на власному полі майбутніх суперників “Шахтаря” в Лізі Європи, “вершкові” не спромоглися зіграти в нічию.

На 64-й хвилині Аспас розпечатав ворота господарів. Через п’ять хвилин захисник “Реала” Марсело зрівняв рахунок. Проте, через хвилину Джонні вивів гостей уперед. За останні 20 хв мадристи не спромоглися зрівняти рахунок.

Матч-відповідь відбудеться 25 січня.