"Реал" зазнав другої поспіль поразки в Іспанії від суперника ФК "Шахтар" в Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Мадридський “Реал” в першому матчі 1/4 Кубку Іспанії на власному полі зазнав поразки від суперника українського ФК “Шахтар” в Лізі Європи “Сельти”, передає УНН.
Підопічні Зінедіна Зідана зазнали другої поспіль поразки в Іспанії.
Приймаючи на власному полі майбутніх суперників “Шахтаря” в Лізі Європи, “вершкові” не спромоглися зіграти в нічию.
На 64-й хвилині Аспас розпечатав ворота господарів. Через п’ять хвилин захисник “Реала” Марсело зрівняв рахунок. Проте, через хвилину Джонні вивів гостей уперед. За останні 20 хв мадристи не спромоглися зрівняти рахунок.
Матч-відповідь відбудеться 25 січня.