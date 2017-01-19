"Реал" потерпел второе подряд поражение в Испании от соперника ФК "Шахтер" в Лиге Европы

Подопечные Зинедина Зидана потерпели второе подряд поражение в Испании.

Принимая на своем поле будущих соперников "Шахтера" в Лиге Европы, "сливочные" не смогли сыграть вничью.

На 64-й минуте Аспас распечатал ворота хозяев. Через пять минут защитник "Реала" Марсело сравнял счет. Однако, через минуту Джонни вывел гостей вперед. За последние 20 мин мадридцы не удосужились сравнять счет.

Матч состоится 25 января.