Мадонна програла судовий позов у спробі заборонити продавати особисті речі на аукціоні

За його даними, суд визнав, що співачка не має права перешкоджати продажу речей, серед яких значаться особисті листи, фотографії та інші предмети. На аукціон GottaHaveRockandRoll.com їх виставила колишня подруга і консультант поп-діви Дарлін Луц, яка працювала з нею в період з 1981 по 2003 рік. Своє право на продаж вона обґрунтувала наявністю угоди від 2004 року з Мадонною, в якому та зобов’язувалася не опротестовувати будь-яке рішення Луц про те, як розпорядитися з її майном. Співачка стверджує, що на той момент не знала про те, що серед майна, що перейшло Луц, були її особисті речі.

Апеляція співачки була відхилена одноголосним рішенням журі присяжних. У квітні минулого року суд зняв тимчасову заборону на продаж зазначених предметів майна, введену в липні 2017 року на прохання Мадонни.

“Суд прийняв абсолютно вірне рішення, — наводить агентство слова адвоката колишньої подруги артистки. — Пані Луц вправі розпоряджатися цим майном так, як вважатиме за потрібне”.

У числі лотів — адресований Мадонні лист репера Тупака Шакура, в якому той розповів про причини свого рішення розлучитися з нею. Послання датоване січнем 1995 року, його стартова ціна становила 100 тисяч доларів. Лист було написано у виправній установі, де Шакур відбував покарання за сексуальне насильство. У 2015 році Мадонна викликала фурор, визнавши, що зустрічалася з репером деякий час до його вбивства в 1996 році.

Як повідомляв УНН, ЗМІ назвали ім’я вбивці репера Тупака.