"Мадяр" назвав чотири пункти удосконалення ворогом дронів, серед них використання ШІ

ukenru
29 березня, 17:57 • 103636 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 121361 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 120618 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 159039 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 135032 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 130711 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143142 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145545 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 387634 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172425 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Перебування в полоні зараховуватиметься в страховий стаж цивільним українцям

Перебування в полоні зараховуватиметься в страховий стаж цивільним українцям

29 березня, 21:27 • 9497 перегляди
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 14829 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 12059 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 20816 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 19336 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 236563 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 387633 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 442360 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 450665 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 360021 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 121357 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131638 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125770 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99996 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108663 перегляди
Актуальне
"Мадяр" назвав чотири пункти удосконалення ворогом дронів, серед них використання ШІ

"Мадяр" назвав чотири пункти удосконалення ворогом дронів, серед них використання ШІ

Київ • УНН

 • 170228 перегляди

За його словами, ЗСУ необхідно негайно поширювати й вдосконалювати використання засобів радіоелектронної розвідки.

Наразі проглядаються чотири основні відмінності у застосуванні БПЛА росіянами, порівняно із тою ситуацією, яка була раніше. Йдеться про застосування дронів з камерами нічного бачення, використання початкового штучного інтелекту для їхнього наведення на цілі, застосування антен, які дозволяють пілотам БПЛА знаходитись за кілометр від наземних станцій і не потрапляти під вогонь у відповідь, а також користування аналоговим звʼязком. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив командир підрозділу аеророзвідки ЗСУ Роберт Бровді (позивний "Мадяр").

"Перша – це домінування ворога у використанні fpv дронів з тепловізійними камерами, застосування fpv дронів у нічний час. Враховуючи активну діяльність радіоелектронної розвідки, ми то все бачимо і маємо з тим взаємодію на предмет його виявлення/знищення і ми розуміємо концентрацію тих засобів на відміну від загальної ситуації вздовж смуги фронту з нашої сторони", - зазначив "Мадяр".

Друга відмінність, за його словами, полягає у тому, що ворог намагається застосовувати більш технологічні рішення щодо самонаведення дронів на цілі. 

"Наразі це машинний зір, початкова стадія штучного інтелекту, те що дозволяє дрону після виведення його пілотом на ударну позицію, після введення цілі, до прикладу, навестися автоматично на ціль і переслідувати її вже без допомоги пілота. А це вже має досить тривожні сигнали. Адже керувати таким дроном може менш підготовлена людина, на відміну від нас, де ми працюємо над тим, щоб підготувати тривало і досконально високоякісних пілотів fpv, котрі матимуть потрапляти в цілі й вести їх до кінця", - пояснив "Мадяр".

Він додав, що приклади застосування машинного зору фіксуються і про них доповідають командуванню 

Третя відмінність – застосування ворогом віддалених від пілотів комплексів наземних станцій.  Зокрема, для досягнення ефективності роботи fpv дронів на відповідній дальності росіяни використовують наземні станції - підсилювальні антени, як і українські військові. Проте в класичному варіанті ці антени знаходяться в безпосередній близькості від пілотів. 

"Ворог зараз використовує станції, котрі можуть знаходитися на відстані кілометр від екіпажу, тобто при реалізації контрбатарейної діяльності по виявленому екіпажу вражається техніка, а не самі пілоти, котрі в той момент знаходяться далеко від обладнання, не складного обладнання, що сприяє використанню fpv дронів", - зазначив "Мадяр".

Четверте – відкриті аналогові канали зв’язку, котрі ворог зараз починає застосовувати. Йдеться про масове встановлення додаткових засобів звʼязку на дрон, так званих скремблерів, котрі руйнують зображення і, відповідно, в результаті перехоплення БПЛА ускладнюють траєкторію польоту дрона з ціллю його знищення.

За його словами, ЗСУ необхідно негайно поширювати й вдосконалювати використання засобів радіоелектронної розвідки. Мадяр додав, що навчання, яке дозволяє виявляти ворожі БПЛА і їх перехоплювати, не тривале – два – три дні, і будь-хто може займатися моніторингом, виявленням і таке інше. 

"І це такі реперні точки, про котрі треба волати, нагадуючи всім дотичним до теми, що зупинятися на одному місці, стояти на одному місці неможливо. Треба удосконалювати засоби радіоелектронної розвідки, поширювати вздовж всієї смуги й шукати рішення обходу того, що ворог здійснює постійно і, очевидно, робить це непогано, раз ми на одній ділянці на  лівобережному плацдармі фіксуємо таку кількість відмінностей", - підкреслив "Мадяр".

Він додав, що його підрозділ за весь час й до моменту запису коментаря виявив 1912 ворожих безпілотників, з яких знищив 1465, тобто 76,6%.

Нагадаємо

"Мадяр" оголосив збір на 50 млн грн для придбання 50 комплексів РЕР, засобів для евакуації для різних підрозділів ЗСУ та ударних безпілотників.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,955.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,838.83