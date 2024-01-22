"Мадяр" назвав чотири пункти удосконалення ворогом дронів, серед них використання ШІ

Наразі проглядаються чотири основні відмінності у застосуванні БПЛА росіянами, порівняно із тою ситуацією, яка була раніше. Йдеться про застосування дронів з камерами нічного бачення, використання початкового штучного інтелекту для їхнього наведення на цілі, застосування антен, які дозволяють пілотам БПЛА знаходитись за кілометр від наземних станцій і не потрапляти під вогонь у відповідь, а також користування аналоговим звʼязком. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив командир підрозділу аеророзвідки ЗСУ Роберт Бровді (позивний "Мадяр").

"Перша – це домінування ворога у використанні fpv дронів з тепловізійними камерами, застосування fpv дронів у нічний час. Враховуючи активну діяльність радіоелектронної розвідки, ми то все бачимо і маємо з тим взаємодію на предмет його виявлення/знищення і ми розуміємо концентрацію тих засобів на відміну від загальної ситуації вздовж смуги фронту з нашої сторони", - зазначив "Мадяр".

Друга відмінність, за його словами, полягає у тому, що ворог намагається застосовувати більш технологічні рішення щодо самонаведення дронів на цілі.

"Наразі це машинний зір, початкова стадія штучного інтелекту, те що дозволяє дрону після виведення його пілотом на ударну позицію, після введення цілі, до прикладу, навестися автоматично на ціль і переслідувати її вже без допомоги пілота. А це вже має досить тривожні сигнали. Адже керувати таким дроном може менш підготовлена людина, на відміну від нас, де ми працюємо над тим, щоб підготувати тривало і досконально високоякісних пілотів fpv, котрі матимуть потрапляти в цілі й вести їх до кінця", - пояснив "Мадяр".

Він додав, що приклади застосування машинного зору фіксуються і про них доповідають командуванню

Третя відмінність – застосування ворогом віддалених від пілотів комплексів наземних станцій. Зокрема, для досягнення ефективності роботи fpv дронів на відповідній дальності росіяни використовують наземні станції - підсилювальні антени, як і українські військові. Проте в класичному варіанті ці антени знаходяться в безпосередній близькості від пілотів.

"Ворог зараз використовує станції, котрі можуть знаходитися на відстані кілометр від екіпажу, тобто при реалізації контрбатарейної діяльності по виявленому екіпажу вражається техніка, а не самі пілоти, котрі в той момент знаходяться далеко від обладнання, не складного обладнання, що сприяє використанню fpv дронів", - зазначив "Мадяр".

Четверте – відкриті аналогові канали зв’язку, котрі ворог зараз починає застосовувати. Йдеться про масове встановлення додаткових засобів звʼязку на дрон, так званих скремблерів, котрі руйнують зображення і, відповідно, в результаті перехоплення БПЛА ускладнюють траєкторію польоту дрона з ціллю його знищення.

За його словами, ЗСУ необхідно негайно поширювати й вдосконалювати використання засобів радіоелектронної розвідки. Мадяр додав, що навчання, яке дозволяє виявляти ворожі БПЛА і їх перехоплювати, не тривале – два – три дні, і будь-хто може займатися моніторингом, виявленням і таке інше.

"І це такі реперні точки, про котрі треба волати, нагадуючи всім дотичним до теми, що зупинятися на одному місці, стояти на одному місці неможливо. Треба удосконалювати засоби радіоелектронної розвідки, поширювати вздовж всієї смуги й шукати рішення обходу того, що ворог здійснює постійно і, очевидно, робить це непогано, раз ми на одній ділянці на лівобережному плацдармі фіксуємо таку кількість відмінностей", - підкреслив "Мадяр".

Він додав, що його підрозділ за весь час й до моменту запису коментаря виявив 1912 ворожих безпілотників, з яких знищив 1465, тобто 76,6%.

Нагадаємо

"Мадяр" оголосив збір на 50 млн грн для придбання 50 комплексів РЕР, засобів для евакуації для різних підрозділів ЗСУ та ударних безпілотників.