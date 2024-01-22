"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

Сейчас просматриваются четыре основных отличия в применении БПЛА россиянами, по сравнению с той ситуацией, которая была раньше. Речь идет о применении дронов с камерами ночного видения, использование начального искусственного интеллекта для их наведения на цели, применение антенн, которые позволяют пилотам БПЛА находиться в километре от наземных станций и не попадать под ответный огонь, а также пользование аналоговой связью. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил командир подразделения аэроразведки ВСУ Роберт Бровди (позывной "Мадьяр").

"Первая - это доминирование врага в использовании fpv дронов с тепловизионными камерами, применение fpv дронов в ночное время. Учитывая активную деятельность радиоэлектронной разведки, мы то все видим и имеем с тем взаимодействие на предмет его обнаружения/уничтожения и мы понимаем концентрацию тех средств в отличие от общей ситуации вдоль полосы фронта с нашей стороны", - отметил "Мадьяр".

Второе отличие, по его словам, заключается в том, что враг пытается применять более технологичные решения по самонаведению дронов на цели.

"Сейчас это машинное зрение, начальная стадия искусственного интеллекта, то что позволяет дрону после вывода его пилотом на ударную позицию, после введения цели, к примеру, навестись автоматически на цель и преследовать ее уже без помощи пилота. А это уже имеет достаточно тревожные сигналы. Ведь управлять таким дроном может менее подготовленный человек, в отличие от нас, где мы работаем над тем, чтобы подготовить длительно и досконально высококачественных пилотов fpv, которые будут попадать в цели и вести их до конца", - пояснил "Мадьяр".

Он добавил, что примеры применения машинного зрения фиксируются и о них докладывают командованию

Третье отличие - применение врагом удаленных от пилотов комплексов наземных станций. В частности, для достижения эффективности работы fpv дронов на соответствующей дальности россияне используют наземные станции - усилительные антенны, как и украинские военные. Однако в классическом варианте эти антенны находятся в непосредственной близости от пилотов.

"Враг сейчас использует станции, которые могут находиться на расстоянии километр от экипажа, то есть при реализации контрбатарейной деятельности по обнаруженному экипажу поражается техника, а не сами пилоты, которые в тот момент находятся далеко от оборудования, не сложного оборудования, что способствует использованию fpv дронов", - отметил "Мадьяр".

Четвертое - открытые аналоговые каналы связи, которые враг сейчас начинает применять. Речь идет о массовой установке дополнительных средств связи на дрон, так называемых скремблеров, которые разрушают изображение и, соответственно, в результате перехвата БПЛА усложняют траекторию полета дрона с целью его уничтожения.

По его словам, ВСУ необходимо немедленно распространять и совершенствовать использование средств радиоэлектронной разведки. Мадьяр добавил, что обучение, которое позволяет выявлять вражеские БПЛА и их перехватывать, не длительное - два - три дня, и любой может заниматься мониторингом, выявлением и так далее.

"И это такие реперные точки, о которых надо кричать, напоминая всем причастным к теме, что останавливаться на одном месте, стоять на одном месте невозможно. Надо совершенствовать средства радиоэлектронной разведки, распространять вдоль всей полосы и искать решения обхода того, что враг осуществляет постоянно и, очевидно, делает это неплохо, раз мы на одном участке на левобережном плацдарме фиксируем такое количество отличий", - подчеркнул "Мадьяр".

Он добавил, что его подразделение за все время и до момента записи комментария обнаружило 1912 вражеских беспилотников, из которых уничтожило 1465, то есть 76,6%.

Напомним

"Мадьяр" объявил сбор на 50 млн грн для приобретения 50 комплексов РЭР, средств для эвакуации для различных подразделений ВСУ и ударных беспилотников.